14 stolpersteine ter herinnering aan het tragische lot van Joodse Markeloërs die de oorlog niet overleefden

Het Stolpersteine-project - stolpersteine zijn ook wel ‘struikelstenen’ - is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Stolpersteine zijn gedenktekens, bestaande uit een steen met een messing plaatje van 10 bij 10 centimeter, waarin naam, geboortejaar, deportatiedatum, en de plaats en datum van overlijden zijn gestanst.

Heijman, Cohen en Schlosser

Achterliggend idee is dat je in gedachten over de geschiedenis van deze Joodse slachtoffers struikelt. En dat een mens pas vergeten is wanneer zijn naam vergeten is. Inmiddels liggen er in verschillende plaatsen in Europa tienduizenden Stolpersteine.

De drie Markelose families die worden herdacht zijn de familie Heijman van de Kemperweg, de familie Cohen van het huidige Pastoriepad en de familie Schlosser van de Bergweg. Speciaal voor deze gelegenheid geeft de Stichting Heemkunde Markelo een boekje uit, getiteld Stolpersteine Markelo, met verhalen over de Joodse Markeloërs.

16 + 17 + 11 struikelstenen

In de gemeente Hof van Twente liggen op diverse plekken Stolpersteine, ter nagedachtenis aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zo zijn er in 2013 al zestien gedenktekens gelegd in Goor. Het bijbehorende boek Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is, waarin de Joodse geschiedenis van Goor en de levensverhalen van de Joodse slachtoffers staan beschreven, is in 2022 herdrukt en opnieuw in de verkoop gegaan.

In 2019 zijn er 17 ‘struikelstenen’ gelegd voor gedeporteerde Deldenaren, op initiatief van de Raad van Kerken in Delden. En vorig jaar zijn er 11 Stolpersteine onthuld in Diepenheim, op initiatief van de Werkgroep Stolpersteine Diepenheim.

Volledig scherm De Stolperstein die herinnert aan Abraham Herschel uit Diepenheim. Vrijdag wordt de steen voor zijn voormalige woonhuis in de stoep gelegd. © Werkgroep Stolpersteine Diepenheim