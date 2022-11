92 jaar accordeonmuziek in Goor: ‘Al die positieve reacties zijn een mooie beloning’

In Beweging wil verbod op honden in waterwinge­bied De Meene opheffen: ‘Gebied wordt al jaren gebruikt om te wandelen met de hond’

GOOR - Je hond uitlaten in het mooie gebied achter de waterzuivering van Vitens aan de Markeloseweg/Slagdijk mag niet, al een jaar niet meer. Toch wordt het nog gedaan. Handhavers van de gemeente hebben vorige week waarschuwingen uitgedeeld, tot ergernis van hondenbezitters. Raadslid Frank Stevens van In Beweging wil nu dat onderzocht wordt of het hondenverbod in dit gebied opgeheven kan worden.

28 oktober