Aantal winkels in Hof van Twente vorig jaar gestegen

Toezicht op chemiebe­drijf té ingewik­keld, dus komt er kankerver­wek­kend dioxaan in het Twenteka­naal

Als waterschap Vechtstromen tijdig was geïnformeerd, had wellicht voorkomen kunnen worden dat het kankerverwekkende dioxaan van chemiebedrijf Kolb in Delden in het Twentekanaal was gekomen. Dat blijkt uit antwoorden van Vechtstromen op vragen van Tubantia. Het toezicht op dit chemiebedrijf blijkt té ingewikkeld.