ADS Water uit Goor wijst Vitens de weg naar het drinkwaterbedrijf van de toekomst

Provincie Overijssel: minstens 4 windmolens bij elkaar om verromme­ling landschap tegen te gaan

Windturbines in Overijssel mogen straks alleen gebouwd worden in groepjes van ten minste vier exemplaren. Dat wil een meerderheid van Provinciale Staten. Daarmee wordt ‘verrommeling’ van het landschap tegengegaan, is het idee.