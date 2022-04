Afvalverwerker Ter Horst al jaren onder vergrootglas na grote branden en veroordeling directie

De Ter Horst Groep, zoals het familiebedrijf tegenwoordig heet, is in 1965 opgericht. Inmiddels werken er in Varsseveld ongeveer 90 mensen, in totaal heeft Ter Horst zo’n 150 medewerkers in dienst. Naast de Achterhoekse hoofdvestiging zijn er locaties in Goor en Veenendaal.



Het bedrijf is vooral bekend als afvalinzamelaar, maar inmiddels heeft de Ter Horst Groep ook werkmaatschappijen die zich onder andere bezig houden met metaal, riool- en veegservice, sanering & infra, speciaal transport en kraanverhuur.