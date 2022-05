Agnes uit Markelo is doet noodgedwongen afstand van haar winkel: ‘Ik wil de tijd die er nog is fijn invullen’

College Hof van Twente kan met drie wethouders en een visie aan de slag

GOOR - Hof van Twente heeft een nieuw college. Een vierde wethouder was even punt van discussie, maar uiteindelijk is toch gekozen om door te gaan met drie. Naast burgemeester Ellen Nauta en wethouders Harry Scholten (CDA) en Wim Meulenkamp (VVD) neemt Hannie Rohaan namens Gemeente Belangen de lege stoel in die Pieter van Zwanenburg heeft achtergelaten. Dinsdagavond zijn de drie bestuurders beëdigd.

17 mei