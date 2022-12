Alleen sneeuwvlokken ontbreken in ‘Dickensachtige’ setting Deldense Kerstmarkt

Het enige dat misschien nog een aanvulling zou kunnen zijn op het ‘Dickensachtige’ decor zijn sneeuwvlokken. En zelfs daar wordt door de organisatie over nagedacht.

Druk vanaf de start

De enige wens die de nieuwe kerstmarktcommissie van de Deldense Ondernemersvereniging vooraf heeft, is goed weer. En hoewel het koud is op zaterdag, blijft het droog en is het vrijwel windstil. Het zorgt ervoor dat het al vanaf de start om 15.00 uur druk is aan de Langestraat. Geen verrassing voor de organisatie. De mensen hebben er vanwege corona immers drie jaar op moeten wachten.

Onderscheiden van andere kerstmarkten

Met een aantal nieuwe activiteiten probeert het Deldense evenement zich te onderscheiden van de enorme concurrentie van kerstmarkten in de regio. Zo is er op het Ressingplein een ‘preuverie’ ingericht waar verschillende locatie ondernemers zich presenteren en door een kok gerechten worden gemaakt van het aanwezige aanbod. Iets verderop op de Markt is het geluid van een motorzaag te horen. Kunstenaar Erik van der Leur tovert in enkele minuten een grote houtstam om in een beeld van een enorme adelaar. Voor de kinderen is er een poppenkast en kindertheater en iets verderop een gratis draaimolen.

Reuzenrad aan Cramersweide?

Hans Bebseler van de organisatie kijkt op zaterdagavond tevreden toe. „Het is goed om te zien dat de mensen ons weten te vinden en dat het gedurende het hele evenement gezellig druk is. Ik schat dat er in totaal toch weer zo’n 5000 bezoekers zijn. Dit is een hele goede basis op voort te borduren.” Want hoewel de markt een succes is, zijn er nog verbeteringen mogelijk. “Ik hoop volgend jaar op nog meer lokale deelname aan de preuverie. Daarnaast lijkt me een reuzenrad op de Cramersweide met uitzicht op het sfeervolle centrum geweldig.” En een beetje sneeuw? „We hebben geprobeerd een oude sneeuwmachine aan de praat te krijgen maar dat is niet gelukt. „Ook iets dat we mee kunnen nemen naar volgend jaar.”