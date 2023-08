Allemaal op dezelfde tijd afgelopen en geen plastic bekers meer: nieuw evenementenbeleid voor Hoffeesten

Jan (87) is dolblij, want zijn eeuwenoude boom gaat niet de kachel in: ‘Ik had er slapeloze nachten door’

Hij springt nog net geen gat in de lucht, maar hij is wel dolblij. Dolblij dat hij, Jan Middelkamp (87) uit Wierden, een thuis heeft gevonden voor zijn 500 jaar oude eikenboom van Landgoed Twickel, in Delden. Want dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. „Meerdere ‘geïnteresseerden’ zagen de boom als brandhout.”