Almelose rechter legt jongeman uit Goor (19) na incident met mes alleen boete op

Eeuwenoude grenspalen Stad en Ambt Delden waren acht jaar ‘kwijt’, maar zijn eindelijk herplaatst

DELDEN - Voor wie ze had gemist: ze lagen acht jaar lang in de opslag bij aannemer Haafkes in Goor, in afwachting van hun nieuwe bestemming. Maar nu zijn de enorme Bentheimers zandstenen grenspalen uit de negentiende eeuw op initiatief van heemkundigen uit Delden en Hengelo eindelijk herplaatst.

24 maart