Als echtgenoot scheiding aankondigt stort het leven van S. uit Goor in, nu staat ze terecht voor stalking

GOOR/ALMELO - In de lente van 2020 stort het leven van Gerda S. (53) uit Goor van het ene op het andere moment volledig in elkaar als haar echtgenoot aankondigt dat hij van haar gaat scheiden.

Twee jaar later zit de Goorse tegenover politierechter Liesbeth Venekatte. Want S. kan de klap van het plotse afscheid niet verwerken en blijft haar ex lastig vallen totdat hij aangifte doet van stalking.

Vechten tegen tranen

Af en toe tegen de tranen vechtend vertelt S. over de donderslag bij heldere hemel, het moment dat de scheiding werd medegedeeld. Het is niet haar eerste scheiding, zegt ze. „Bij mijn eerste hebben we eraan gewerkt en was het over toen dat niet hield. Dit was gewoon pats, boem en de deur was dicht.”

Haar ex vertrekt naar een Achterhoeks dorpje en S. blijft alleen achter, heen en weer geslingerd tussen hoop en verdriet. Ze had zichzelf niet in de hand, ziet ze inmiddels wel in. „Het was wanhoop, paniek. Ik had mezelf in hem verloren, was volledig afhankelijk van hem. Ik wilde begrip en vergeving omdat het allemaal mijn schuld was.”

Mails en anoniem bellen

De ex ziet haar regelmatig langs zijn woning rijden en zijn mailbox stroomt vol met mails van S. waarin ze aangeeft dat de twee het weer goed moeten maken. Als hij haar nummer blokkeert, belt ze hem anoniem. De ex heeft er geen zin in en stapt naar de politie.

S. krijgt op duidelijke wijze te horen dat ze moet kappen, maar het zogenoemde stopgesprek lijkt alleen maar een reden om nog meer berichten te sturen. „Als ik een moeder was en u was mijn kind, dan zou ik vragen: welke ‘nee’ begrijp je niet?”, merkt rechter Venekatte op.

Inmiddels lijkt S. wel te beseffen dat ze verder moet. Rechter Venekatte leg een voorwaardelijke straf op van 2 weken en geeft aan: „Ik wil dat het rustig blijft.” Naast een contactverbod moet de Goorse ook in behandeling.