Als Herbert uit Goor een slok op heeft wordt hij gewelddadig en daar weten zijn ex en zijn dochter alles van

Daan en Bas uit Goor springen in voor hun overleden vader-dj Roel

GOOR - Een jaar na het overlijden van hun vader Roel Zweers (66), treden Daan en Bas in zijn voetsporen. Het duo draait Tiroler muziek in de Goorse Tente. In Lederhose, mét ‘toezicht’ van hogerhand.

24 juni