Altijd al Macbeth op bijzondere plek willen zien? Historisch stuk wordt uitgevoerd in achtertuin van Twickel

In de buitenlucht

Komende donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is de achtertuin van kasteelbewoners Roderik en Liesbeth zu Castell-Rüdenhausen de plek waar King's Men de bijzondere voorstelling speelt. De acteurs spelen in de buitenlucht, het publiek zit overdekt. Ten Den is in zijn nopjes met het optreden in de tuinen: „De bewoners gooien de poort voor ons open. Het is een heel speciaal om dit stuk te kunnen brengen met het kasteel op de achtergrond.”