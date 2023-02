Ambtenaren gaan de kernen langs met de vraag: ‘Hoe moet Hof van Twente er in de toekomst uitzien?’

De route: waar moet ik zijn?

De ‘roadshow’ begint in Stokkum, voor de buurtschappen aan de westelijke kant van de gemeente op 14 februari. Op 16 februari in de Haverkamp in Markelo. Op 20 februari in het Stadscentrum ‘t Parochiehuis in Delden, op 21 februari in het Esbrook, Deldenerbroek voor de buurtschappen aan de oostelijke kant van de gemeente. Op 23 februari in De Pol in Diepenheim. Op 6 maart in De Pol in Bentelo. Op 8 maart in De Gebrande Waateren in Hengevelde en op 9 maart in De Reggehof in Goor.