Amoureus avontuur in de bedrijfsbus na het School- en Volksfeest in Goor, of toch een echtelijke ruzie?

Wat zou zich hebben afgespeeld in de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag in een bedrijfsbus die geparkeerd stond in Goor? Die vraag stelde eigenaar Dennis van den Burg zich, toen hij een paar voor hem onbekende schoenen aantrof na de vrijdagavond van het vermaarde School- en volksfeest.