Anne voelt meteen dat ’t foute boel is met tweelingzus Tess

Ab Zorge 1928-2023 Historicus Ab Zorge overleden: bombarde­ment van 1945 op Goor liet hem nooit los

De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door zijn leven, het overbrengen van kennis over de oorlog aan de jongere generaties was zijn missie. Historicus Ab Zorge uit Goor is er niet meer. Na een korte periode van afnemende gezondheid overleed hij afgelopen zondag. Hij is 94 jaar geworden.