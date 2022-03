Annie Schreijer krijgt in de kern van Europa de impact van de oorlog in Oekraïne mee: 'Je voelt hier de spanning en emotie’

In de 35 jaar dat Annie Schreijer in de politiek zit, maakte ze niet eerder een situatie als deze mee, vertelt de CDA-Europarlementariër vanuit de tuin bij haar boerderij in Hengevelde, waar ze net is teruggekeerd uit Brussel. Afgelopen week was een bijzondere in het hoofdkwartier van de Europese Unie, net als de weken ervoor. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne, heerst er een andere werkelijkheid in Brussel.