Arrestatie na mishandeling in buitengebied van Markelo, slachtoffer bewusteloos geslagen

MARKELO - Een persoon is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een zware mishandeling in het buitengebied van Markelo. Aan de Oude Rijssenseweg is het slachtoffer in elkaar geslagen en als gevolg buiten bewustzijn geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.