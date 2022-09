Asielzoekers in sporthal Delden aangekomen, vooral gezinnen

Fifty shades of green op de Deldense es: ‘Melkvee­hou­ders moeten iets anders telen dan alleen maar gras en mais’

DELDEN – Vanuit het struweel op de Deldener es fladdert een koppel patrijzen op, wanneer rentmeester Egbert Jaap Mooiweer van landgoed Twickel in de buurt komt. Het is een bevestiging van waar Mooiweer voor staat: landbouw bedrijven én de biodiversiteit bevorderen. Drie jaar geleden verzuchtte hij dat hij daarbij tegen een ‘muur van welwillendheid’ aanliep. Maar het momentum is nu, nu er ‘dankzij’ de stikstofcrisis geld beschikbaar komt. Nederland mag in Delden komen kijken hoe het wél kan.

