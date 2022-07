Atletiekvereniging Goor zit met verouderd complex: is verplaatsing naar Heeckeren een oplossing?

Dat vinden meerdere fracties van de gemeenteraad Hof van Twente. Het onderwerp sportcomplexen kwam aan de orde tijdens de behandeling van de zogeheten ‘Zomerbrief’. Hierin staat in hoofdlijnen nieuw beleid voor het komende jaar. Zo wil het college de sportcomplexen in Hengevelde en in de wijk Heeckeren in Goor omvormen tot ‘multifunctionele accommodaties’. Om te onderzoeken of dat kan, moet 80.000 euro worden gereserveerd.

Een modernere accommodatie is een wens die het bestuur van de Goorse atletiekvereniging al lang heeft. De kleedkamers met krachthonk en kantine komen uit de jaren ‘70 en functioneren nog, maar zijn gedateerd. „Als we het echt voor het zeggen hadden, dan wensen we een nieuwe kunststof baan, ter vervanging van onze grasbaan. Dát zou pas nieuwe leden aantrekken”, zei interim-voorzitter John Velterop eerder in deze krant.

„Het is uniek dat we in Hof van Twente een atletiekvereniging hebben. Het is belangrijk om voor deze vereniging ook de toekomst te kunnen waarborgen met een goede accommodatie”, betoogt Arjan Zandvoort, fractievoorzitter van het CDA. „De huidige locatie van AV Goor kan mogelijk op termijn gebruikt worden voor woningbouw langs de Deldenerstraat.”

De Koppel

Overigens zou het onderzoek naar multifunctionele accommodaties zich niet moeten beperken tot Hengevelde en Goor, vindt de gemeenteraad. „In Diepenheim zijn ze ook bezig, waarom wordt De Koppel niet meegenomen?’, vroegen verschillende raadsleden aan wethouder Harry Scholten. Volgens laatstgenoemde is dat omdat het initiatief in Diepenheim nog niet zo ver is. „Goor en Hengevelde wel en dus is er budget nodig voor onderzoek.”