Bello moet aan de lijn in Goor, maar waarom? Raadslid Marianne Hutten wil al wandelend in gesprek met baasjes

Verontwaardiging over boetes

Aanleiding voor de wandeling is echter niet zo zeer het verbod op honden in het waterwingebied van Vitens of de aanlijnplicht voor honden die geldt in het Weldam. Dat zijn regels die niet zo snel teruggedraaid zullen worden, verwacht Marianne Hutten van In Beweging. „Het is meer dat er nu wordt gehandhaafd, er worden boetes uitgeschreven. Mensen schrikken daarvan, zijn verontwaardigd, omdat ze al jaren zonder problemen in het gebied wandelen met hun hond. Zij hebben zich bij ons gemeld.”