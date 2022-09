‘Bende uit Litouwen verantwoordelijk voor inbraakgolf Hof van Twente’

Eens een Tukker Hoe oud-hip­pie en kunstenaar Theo Leijdek­kers uit Delden strandde in Pieterbu­ren: ‘De luchten hier zijn weergaloos’

Bij gunstige wind hoort hij de zeehonden blaffen. Oud-hippie en kunstschilder Theo Leijdekkers (67) groeide op in de schaduw van Twickel, maar woont nu al weer twintig jaar in het Groningse Pieterburen. „De luchten hier zijn weergaloos, de horizon eindeloos. Dan denk ik: eigenlijk staan die bomen in Twente alleen maar in de weg.”

11 september