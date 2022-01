Bentelo viert herstart van competitie én terugkeer publiek in eigen hal met knappe zege op de nummer twee

Hoe ruikt wiet? De snuffelcon­tai­ner komt naar Hof van Twente

GOOR - Op weekmarkten en evenementen in Hof van Twente komen snuffelcontainers waar inwoners de geur van wiet of van een drugslab kunnen ruiken. In de container wordt aangegeven welke geuren en signalen passen bij drugsproductie en/of opslag. Door de inzet van dit middel wil burgemeester Ellen Nauta het bewustzijn van inwoners over mogelijke aanwezigheid van drugs in hun wijk vergroten.

11 januari