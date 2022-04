Bertus uit Delden mooie ervaring rijker door verre tante: ‘Maar op de erfenis moet ik nog jaren wachten’

Goorse supermarkt gelooft praatjes van De K. (33), maar het blijkt een gewiekste oplichter

GOOR/ALMELO/GROENLO - De invoering van de nieuwe alcoholwet op 1 juli vorig jaar, die een eind maakt aan fikse kortingen op drank, zorgt vooral in het Oosten van het land voor een massale run op ‘goedkoop’ bier. In de aanloop naar de invoering weigeren brouwers nog langer met korting te leveren en wanhopige winkeliers gaan in zee met ondernemers die beloven goedkoop bier te leveren. En dan blijkt dat niet iedereen betrouwbaar is.

