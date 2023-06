Bewolkt weer in Hof van Twente vanmiddag en vanavond

Uitbrei­ding Scholten­hof in Zenderen: veel vragen, twijfel en weerstand

Een uitbreiding van De Scholtenhof in Zenderen is nog geen uitgemaakte zaak. Het is maar de vraag of daar voldoende politieke steun voor te vinden is. Ook de rol van wethouder Martin Velten roept vraagtekens op. „Wil hij alleen maar mooi weer spelen?”