Bewoner betrapt drie inbrekers in Delden

met oude beelden Nergens anders ter wereld werden zoveel Grand Prixwed­strij­den georgani­seerd als op dit iconische Twentse motorcir­cuit

MARKELO - Nergens anders ter wereld is er een vereniging die zo veel grand prixs heeft gehouden als Motorclub Ons Genoegen. Daarnaast is de Markelose motorclub waarschijnlijk ook de oudste motorclub in heel Europa die nu nog internationale motorcrosswedstrijden organiseert. Dat maakt de expositie over 90 jaar Motorclub Ons Genoegen bij voorbaat al bijzonder.

5 juni