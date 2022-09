Bij Kinderhotel ’t Hofje in Markelo kan je kind 24 uur per dag terecht: ‘Uitkomst voor ouders in de zorg’

Bij Kinderhotel ’t Hofje in de Markelose buurtschap Herike-Elsen, sinds drie weken open, kunnen kinderen 24 uur per dag terecht. Een uitkomst voor ouders die werken in de zorg, onregelmatige diensten draaien of lange reistijden hebben naar hun werk. Hier is het mogelijk om kinderen voor dag en dauw te brengen. En/of pas na de avondmaaltijd, of zelfs de volgende dag op te halen.