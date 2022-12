Bloemrijke bermen moeten van Hof van Twente ‘lust voor het oog’ maken

Fietser gewond na ongeluk bij Markelo

MARKELO - Een fietser is zondagmorgen gewond geraakt in het buitengebied van Markelo. Waarschijnlijk gaat het om een mountainbiker, die op het fietspad vermoedelijk in botsing kwam met een racefietser. De gewonde persoon is naar een ziekenhuis gebracht.

