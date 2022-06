Boer André uit Delden rijdt tergend langzaam naar Stroe, maar waarvoor? ‘Ik zie het als een hetze’

„Zouden de mensen die nu onderweg zijn, ons gaan haten?”, vraagt André zich af. Actieleider Dirk-Jan Lansink had het ’s ochtends duidelijk uitgelegd: „We rijden zo naar Hengelo. Daar draaien we de snelweg op. Dan rijden met z’n tweeën of drieën naast elkaar met 65 kilometer per uur. Zien dat we wat mensen achter ons krijgen.” En zo gaat het ook, tot bij de afslag Lochem de tractoren de snelweg oprijden. Dan gaat het nóg langzamer.

We hebben excuses aangeboden. Met die pop gingen we er met gestrekt been in

André Luttikhede is weliswaar een ‘Twentse Strijder’ en op weg naar het stikstofprotest, maar heeft wel een wat afwijkend profiel voor iemand die een week geleden nog betrokken was bij het ophangen van een ‘boerenpop’ in de strop. „Daar zijn we over gebeld door 113-zelfmoord. We hebben excuses aangeboden. Met die pop gingen we er met gestrekt been in. Daardoor hebben we wel aandacht gekregen. Daarna hing er een leeg winkelkarretje en stond er een lege koelkast.”