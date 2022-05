Boeren en loonwerkers de dupe van verdwijnen onbewaakte spoorovergangen: 7 kilometer omrijden om eigen land te bereiken

Kleurrijk in de Hof brengt verschil­len­de culturen bij elkaar op het Höfteplein in Goor

GOOR - Zang, dans, lekker eten, koken en delen, creatieve activiteiten: niets moet en alles mag. Dat zijn in een notendop de ingrediënten voor Kleurrijk in de Hof. Het is de vijfde keer dat dit evenement, dat aanvankelijk voor juli stond gepland, wordt gehouden. Maar vanwege de vele Oekraïense vluchtelingen die ook in Hof van Twente worden opgevangen, is het evenement nu vervroegd.

7 mei