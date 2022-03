Boeren opgelet: te veel betaalde accijns met terugwerkende kracht op te vragen

De Bréborgh eerste in Twente met ‘watercre­ma­tie’ voor dieren: ‘Dieren worden als gezinslid gezien’

BENTELO - Overleden huisdieren oplossen in een water. Bij dierencrematorium De Bréborgh in Bentelo is dat mogelijk. Het is de eerste plek in Oost-Nederland die resomeren van huisdieren aanbiedt. „Het verdriet om het verlies van een dier is voor veel mensen vergelijkbaar met de rouw om een dierbare.”

