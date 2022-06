Boeren protesteren opnieuw en hangen leeg winkelwagentje op boven de A35 bij Azelo

met video Inbrekers proberen hun slag te slaan bij kringloop­win­kel Kiekeboe in Goor

GOOR - Dieven hebben deze week in de nacht van dinsdag op woensdag proberen in te breken bij kringloopwinkel Kiekeboe aan D.J. Bunschotenstraat in Goor. Ondanks pogingen om het pand binnen te komen, is het de dieven niet gelukt om binnen te komen.

3 juni