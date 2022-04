Koploper Markelo maakt indruk in vierde klasse: de ploeg van Rutger Kats heeft nog steeds niet verloren

Wie kan Markelo nog afstoppen op weg naar de titel? Niemand, zo lijkt het. De ploeg van trainer Rutger Kats staat bovenaan in de vierde klasse B. Markelo is nog ongeslagen. Zestien van de negentien wedstrijden werden gewonnen, drie duels eindigden in een gelijkspel. Met nog zeven speeldagen voor de boeg nadert Markelo de titel. Kats en zijn ploeg willen kampioen worden. Dat is logisch, want het team is toe aan de stap hogerop. De oefenmeester uit Hengelo weet ook dat zijn selectie sterk genoeg is de titel te pakken. „Maar in deze vierde klasse zijn er meer sterke ploegen. Ook andere clubs hebben de ambitie uitgesproken dat ze hogerop willen. Zoals Delden. Dat is een goede ploeg, waartegen we nog moeten spelen”, zegt Kats.