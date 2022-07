Brand door elektrisch voertuig bij Schwarzwald in Rijssen onder controle

Gat in dak

De brand werd iets na 21.30 uur gemeld, de brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig bij de horecagelegenheid en is bezig met bluswerkzaamheden. Er is een gat in het dak gemaakt om beter bij de brand te komen. De brandweer controleert de constructie op mogelijke branduitbreiding. Het is nog onduidelijk wat de eventuele schade is. Wel is duidelijk dat er schade aan het pand is.