Brand in schoolgebouw in Delden onder controle, vlammen sloegen uit het dak

Eens een Tukker... Niek Schreijer uit Hengevelde is zestien jaar dierenarts in Noorwegen: ‘Maar ik ben een Tukker. Dat blijft, altijd!’

Niek Schreijer uit Hengevelde is zestien jaar dierenarts in het Noorse Stranda. Maar hij mist Hengevelde, Twente én FC Twente nog altijd. „Bij alles wat ik lees hoor en zie over FC Twente en de streek denk ik: Dat gaat over mij, ook al ligt mijn leven nu in Noorwegen.”

2 oktober