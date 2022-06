Brand in schuur bij Bentelo, hulpdiensten hebben vuur snel onder controle

Weer putdeksels gestolen aan Kooimaten Goor: ‘Levensge­vaar­lijk en flinke schadepost’

GOOR – In april van dit jaar gingen onbekenden er al vandoor met drie putdeksels aan de Kooimaten in Goor en afgelopen weekend was het weer raak. Opnieuw verdwenen drie metalen afsluitingen uit het midden van de straat.

