Brommerrijder botst op mobiele kraan in Markelo: bestuurder met spoed naar ziekenhuis

met video Brand bij Deldense basis­school blijkt aangesto­ken; school beraadt zich op maatrege­len na recente reeks vernielin­gen

DELDEN – De brand op het dak van IKC Erve Hooyerinck in Delden is ontstaan door brandstichting. Dat laat de politie weten. Aanvankelijk werd gedacht aan kortsluiting in de omvormers van de zonnepanelen, maar deze theorie kon op donderdag al snel de prullenbak in.

22 oktober