Bruiloftsgasten zetten achtervolging in op fietsendieven in Ambt Delden

De dieven hadden het rond 22.30 uur voorzien op één van de fietsen van de genodigden die geparkeerd stond bij Bed & Breakfast Hoeve de Haar. Na het heterdaadje gingen de dieven er te voet vandoor. Een aantal gasten belde de politie en zette de achtervolging in. Agenten wisten even later één van de dieven in de kraag te vatten. De andere is ontkomen. Iets verderop werd tevens een vrachtwagen ontdekt waar de dieven vermoedelijk het gestolen waar in wilden vervoeren.