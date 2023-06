Buien zorgen voor overlast in Twente, boom waait om in Delden

Geheim zenden zit in Ludwigs bloed, nu waagt hij ’t niet meer en heeft hij zelfs een licentie

Als Ludwig Caarels 10 jaar is, waarschuwt de ‘veldwachter’ van Goor z’n moeder. ‘Koffie Jantje’ - de bijnaam van de diender - weet dat het ventje uitzendt. Een piraatje in actie. „Het zit in je bloed.”