Carla uit Goor heeft nog altijd het briefje van Hans van Zetten: ‘We waren geen slaafjes, ons leven was gaaf’

topturnen May uit Goor trainde onder Vincent Wevers: ‘Geen patatje? Ach, dat is er over een uur weer af’

11:00 GOOR - May Weerkamp (30) uit Goor runt al zeven jaar café De Ster in haar woonplaats. Als klein meisje turnde ze vijf jaar onder de ‘slimme en bloedfanatieke’ Vincent Wevers in Oldenzaal. Over de periode 1998 - 2003.