Cliffhanger in Hof van Twente: besluit over uitbreiding overlastgevende diervoederfabriek valt na de vakantie

MARKELO - Mag veevoederfabriek ABZ in het centrum van Markelo het bedrijf uitbreiden met een moderne laadstraat? Ja, zeggen coalitiepartijen VVD, CDA en Gemeente Belangen, ‘want alhoewel we graag zien dat de fabriek wordt verplaatst, wordt Markelo er tot die tijd met de maatregelen veiliger op’. Nee, zeggen oppositiepartijen PvdA, In Beweging en SP: ‘Dit kun je toch niet uitleggen?’

„We willen toch juist dat de fabriek wordt verplaatst uit het centrum van Markelo? Hiermee geven we een verkeerd signaal af, zowel naar het dorp als naar de Provincie”, zegt Fred Rijkens van de PvdA. Herman Kalter van de SP heeft er geen goed woord voor over. „Als je jezelf serieus neemt en hard uitspreekt dat ABZ verplaatst moet worden, moet je het jezelf niet moeilijker maken. Op deze manier wordt de verdwijnsom alleen maar hoger. Wij willen niet dat wij op deze manier voorsorteren op een langer verblijf in Markelo.”

En dat is ook is precies wat Dorpsraad Markelo, bij monde van voorzitter Hans ten Zende eerder in een brief aan de gemeenteraad betoogt: ‘hier medewerking aan verlenen betekent dat het bedrijf gefaciliteerd wordt om langer op die plek in het centrum van Markelo te blijven. Bovendien betekent elke investering van het bedrijf in modernisering dat verplaatsing daarmee duurder wordt, en dus moeilijker te verwezenlijken. Zo lang ABZ door de gemeente comfort wordt geboden, zal er van die kant geen sense of urgency worden gevoeld om mee te gaan in de voorstellen van de verplaatsing’.

Ook voordelen

De oppositiepartijen zien dat echter niet zo, al leeft daar ook de vurige wens om ABZ uit Markelo te verplaatsen. Marleen de Wilde, raadslid Gemeente Belangen wil de benodigde bestemmingsplanwijziging dan ook liever zien als een ‘logistieke verbetering’. „We zijn ons ervan bewust dat dit tegenstrijdig klinkt. Maar we kunnen deze bestemmingsplanwijziging los zien van de gewenste verplaatsing. Door de verplaatsing van de tank met mierenzuur wordt de Kaasfabriek niet meer belemmerd in ontwikkelingen.”

„Ook wordt het er veiliger op in Markelo,doordat vrachtwagens niet meer hoeven te keren op de Goorseweg”, zegt Hanneke van Groningen (CDA). „Bovendien wordt met deze bestemmingsplanwijziging ook een aantal beperkingen opgelegd: zo wordt de maximale productiecapaciteit teruggebracht van 100 naar 60 ton per uur. En in het oude bestemmingsplan staat dat ABZ alle bebouwing in de hoogte mag uitbreiden tot 37 meter. Dat wordt ook teruggebracht.”

Meerdere wegen

André Elbert (VVD) gaat nog even in op de brief van Hans ten Zende: „Het is ook bij de Dorpsraad bekend dat de provincie voorlopig niets gaat doen. Onze insteek blijft nog steeds verplaatsen. Maar zonder bijdrage van de provincie lukt dat niet. Soms moeten er voor de beste oplossing meerdere wegen bewandeld worden.”

Die wegen leiden op dit moment naar de Provinciale Statenverkiezingen, die volgend jaar gehouden worden, zegt wethouder Wim Meulenkamp. „We moeten er voor zorgen dat ABZ in ieder verkiezingsprogramma terecht komt. Want de noodzaak is er. Uit het rapport van de HMO blijkt, als er een fabriek verplaatst moet worden, dan is het ABZ uit Markelo. Dat heeft de hoogste prioriteit.”

ABZ moet weg, maar mag toch uitbreiden: hoe dan?!

Wethouder Wim Meulenkamp nam uitgebreid de tijd om aan de raad uit te leggen hoe het kan dat het college ABZ toch toestemming wil geven voor de moderne laadstraat. „Het is lastig uitleggen als je een bedrijf eigenlijk weg wilt hebben en toch nog zegt: we staan een laadstraat en nog iets aan ontwikkelingen toe. We doen ons stinkende best om te verplaatsen. We hebben hier alleen wel te maken met geldende wet- en regelgeving en een bedrijf dat al meer dan 100 jaar in Markelo is gevestigd. Dus we zijn het gesprek aangegaan en hebben gekeken in hoeverre we hier in mee kunnen gaan.”

Want zo is het ook: ook al zou de provincie morgen budget hebben voor verplaatsing van ABZ, dan nog gaat de verhuizing lang duren, vanwege grondaankoop, bestemmingsplanwijzigingen en andere procedures die tijd vreten. „Tot die tijd is dit een verbetering voor Markelo”.

Dat de verhuizing alleen maar duurder wordt door de modernisering bestrijdt Meulenkamp. „Daar hebben we het over gehad met ABZ. De nieuwe laadstraat is demontabel en kan op een nieuwe locatie weer opgebouwd worden. En ook de tank voor mierenzuur kan worden opgepakt en elders neergezet. Bovendien zijn deze kosten verwaarloosbaar in het grote geheel, want met deze verhuizing is heel veel geld gemoeid.”

Cliffhanger

Of ABZ daadwerkelijk toestemming krijgt voor het uitbreiden van de laadstraat blijft nog even ongewis. De gemeenteraad beslist pas na het zomerreces. Dat geeft D66, die het ‘helemaal eens is’ met de brief van de Dorpsraad, maar ook de voordelen van modernisering voor de veiligheid in Markelo ziet, tijd om er nog even over na te denken.