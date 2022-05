College Hof van Twente kan met drie wethouders en een visie aan de slag

Eens een Tukker Bert (52) uit Hengevelde boert al meer dan twintig jaar biologisch in een Frans dorpje: ‘Hier heb ik nog toekomst’

Bert Meijerink (52) uit Hengevelde boert al meer dan twintig jaar in Bazoches au Houlme, een dorpje in Normandië, Frankrijk. Biologisch, want dat is zijn rotsvaste overtuiging. „Boeren in Nederland zijn fabrieksdirecteuren. Hier ben je nog gewoon boer.”

15 mei