Kunst en Meer. Zo heet het creatieve honk dat Lara Vos (53) in Goor heeft bestierd, tegenover de katholieke kerk. „Als de deur open stond, keek ik zo op het altaar.” De Goorse Volkswoning, dan de corporatie, biedt de eerdere winkel aan. Het wordt haar spiritueel centrum, atelier én woonruimte. De vlotte Twentse, geboren in Borne en opgegroeid in Oldenzaal, geeft er les in yoga- en tai chi. Lara verkoopt zelfgemaakt keramiek en schildert. „Jan te Wierik kwam langs. Hij stimuleerde me en gaf me geld.” De bekende kunstenaar uit Haaksbergen als mecenas.