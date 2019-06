Daan (21) uit Goor stomverbaasd: Frenkie de Jong duikt op bij zijn voetbalschool in Tanzania

GOOR/ARUSHA - Daan Zwierink (21) beleefde een bijzondere week. De Goorse student van het ROC van Twente loopt stage op een voetbalschool in Tanzania en zag deze week op Instagram dat Frenkie de Jong dicht in de buurt was. Zwierink nodigde de kersverse aanwinst van FC Barcelona uit en een dag later stond het supertalent plots op het veld tussen de kansarme jongeren. “Dit had ik echt niet verwacht.”

De middenvelder, die een geweldig seizoen kende bij Ajax en Oranje, geniet momenteel met zijn vriendin van een vakantie in het Afrikaanse land. Zwierink, ook bekend als zanger van de voormalige boyband MainStreet, loopt twee maanden stage op een voetbalschool die zich richt op de armste bevolking van het land. Hij is bezig aan zijn laatste week, woensdag vliegt hij terug naar Nederland. Dat hij dit hoogtepunt een paar dagen voor vertrek mocht meemaken, had hij niet verwacht.

Reactie

“Ik kwam per toeval de foto tegen van Frenkie en zag dat hij in de buurt van Arusha was. Ik herkende het gebied op de foto. Ik twijfelde geen moment om het uit te nodigen. Ik plaatste een reactie onder de foto. Wie niet waagt, wie niet wint. Niet veel later gaf hij een like op mijn reactie, maar dat hij echt zou komen wist ik toen nog niet", vertelt Zwierink.

Volledig scherm De uitnodiging die Daan onder de foto van Frenkie de Jong plaatste. © Instagram

Indruk

Tot zijn grote verbazing en teleurstelling, kreeg Zwierink een dag later een bericht van een andere trainer van de voetbalschool. 'Frenkie de Jong is hier op bezoek!’, zo luidde het appje. “Ik was op een andere locatie en kon het helaas niet meer redden. Balen, maar ook niet meer dan dat. Ik vind het hartstikke mooi dat hij de tijd heeft genomen om even langs te komen op de school. Hij heeft een rondleiding gekregen, is met iedereen op de foto gegaan en heeft even een balletje getrapt. Zijn komst heeft veel indruk gemaakt bij de kinderen", weet de speler van GFC Goor.

Stage

Zwierink is ruim zeven weken bezig met zijn stage in Arusha, een stad op zo'n honderd kilometer van de Keniaanse grens met ruim 400.000 inwoners. ,,Via mijn docent ben ik in contact gekomen met de voetbalschool. We richten ons op de allerarmste kinderen. Wij willen hun kennis laten maken met sport. Voetballen is hier minder gestructureerd dan in Nederland. Veel kinderen voetballen op dezelfde schoenen die ze ook op school dragen. De stage heeft veel indruk op me gemaakt. Woensdag vlieg ik weer naar Nederland. Dan ben ik net op tijd om aan te sluiten op het Goorse School- en Volksfeest", besluit Zwierink.