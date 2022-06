Daan en Bas uit Goor springen in voor hun overleden vader-dj Roel

Ze weten het zeker. Op het moment dat Daan (28) en Bas (24) de eerste cd met opgewekte Alpenklanken in de speler schuiven, kijkt vader Roel mee. Van boven. „Hij kan niks opmerken. Dat zou hij zeker doen”, klinkt het uit één mond. Waar senior als deejay Marc Wiese de familie-zaterdag van het Goorse School- en Volksfeest heeft opgevrolijkt, in 2018 en 2019, nemen zijn zoons de fakkel over. Precies op papa’s sterfdag, één jaar later. „We moesten er goed over nadenken. Het is moeilijk, maar het kan alleen maar mooi worden.”