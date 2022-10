Dakar 2023 gaat van start in… Markelo

Nieuwsupdate Deze mensen deden gewoon hun werk in Hengelo, Delden en Borne. Maar kregen bakken vol kritiek en in een enkel geval complimen­ten

HENGELO/DELDEN/BORNE - Gewoon je werk doen. En dan complimenten krijgen. Dat gebeurt de politie in Hengelo niet zo vaak. Huisartsen daar kregen juist een lading kritiek omdat ze hun werk niet meer aan kunnen en naar een oplossing zoeken. Een bakker uit Delden wil broodjes blijven bakken, maar kan dat niet meer op maandag. En een wethouder in Borne krijgt het op zijn kop omdat hij niet snel genoeg werkt. Het was weer een vreemde week deze week.

3 oktober