De Achterhoek van Twente ligt bij Markelo: ‘Het is hier verschrikkelijk mooi’

Of ze weet dat ze in de Achterhoek is? De vrouw die met haar hond in de berm van de weg loopt kijkt verbaasd. Haas is haar naam en dat is geen grap. „Wás het maar een grap.” Ze heet Janny Haas en woont al 36 jaar in Markelo. Sinds haar dochter een huis kocht in het buitengebied loopt ze drie keer per week door de Achterhoek, al was ze zich daar geen moment van bewust. „Mijn man zal het wel weten. Die is hier geboren. Eén ding weet ik wel: het is hier verschrikkelijk mooi.”