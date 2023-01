De druiven zijn zuur: Benteloërs winnen slepend proces, maar de wijngaard op Curaçao is weg

Fotoserie Als het in Hengelo donker wordt, gaan de schijnwer­pers aan en wordt het gezellig

HENGELO - De Hengelose Lambertusbasiliek, hotel-restaurant ’t Lansink, het Industrieplein met poppodium Metropool of het centraal station: zet ze ’s avonds in het licht en het worden sprookjesachtige verschijningen. Er is nu een route langs negentien van deze objecten. „Hoe één spotje zo’n feeërieke sfeer kan creëren.”

25 januari