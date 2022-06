De ene Stoevelaar is de ander niet, dus daarom kan de sloophamer erin, zegt het college van Hof van Twente

GOOR - Voormalig verzorgingstehuis De Golfslag in Emmeloord ontsnapte in 1997 ternauwernood aan de sloophamer, omdat architect Abe Bonnema met succes protest aantekende tegen de sloop. De woontoren wordt nu omgebouwd tot appartementencomplex met 106 woningen voor jong en oud, waar ook zorg kan worden geleverd.

Maar of De Stoevelaar in Goor, dat een (gespiegelde) kopie van De Golfslag is, op eenzelfde manier behouden kan blijven is niet waarschijnlijk, meldt het college van B en W in antwoord op vragen van PvdA-raadslid Onno Bordes.

De Golfslag past bij Emmeloord

„De Golfslag in Emmeloord is specifiek ontworpen zodat het passend is in het landschap. Zo staat er op het platte dak een opbouw met overstekend golvend dak, dat herinnert aan de voormalige Zuiderzee. De Stoevelaar is een (gespiegelde) kopie van De Golfslag. Dit gebouw heeft geen enkele connectie met zijn omgeving.”

De Stoevelaar is naast de watertoren, dat een gemeentelijk monument is, het enige hoge gebouw in de omgeving. Het college is van mening dat voor ‘de beleving van de ruimtelijke kwaliteit’ het juist goed is dat ‘de kolos’ gesloopt wordt. „De boerderijen aan de weg naar Markelo en de rij woningen uit de twintiger jaren komen dan veel beter tot hun recht, net als overgebleven koetshuis van de verdwenen havezate Stoevelaer, dat een rijksmonument is.”

Woningtekort

Bordes stelde zijn vragen in het licht van de woningnood in Nederland. Zijn fractie vindt dat alles op alles moet worden gezet om het tekort in Hof van Twente op te lossen. „De bestaande potentiële woningvoorraad moet daarom worden gekoesterd”, aldus Bordes. Hij doelt daarbij op behoud van De Stoevelaar en die inzetten voor alternatieve bewoning.

Maar daar is het wethouder Wim Meulenkamp het niet mee eens. Hij wil op korte termijn grote slagen maken wat betreft woningbouw, waaronder op het TSB-terrein.

Niet De Stoevelaar, maar het voormalig verzorgingshuis 'De Golfslag' in Emmeloord gebouwd in 1971 naar ontwerp van Abe Bonnema. © Foto Freddy Schinkel