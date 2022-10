De evenementenhal, hij komt in Goor. Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee

De hal wordt geëxploiteerd door Goors evenementenbureau Ik Wil Kippenvel (IWK), die de intentie heeft om het lokale bedrijfsleven daarbij te betrekken. Bovendien zeggen Jorieke Eertink en Karen Bennink-Eijkelkamp van IWK met hun evenementen het aanbod van De Reggehof aan te willen vullen.

Geen heldere afspraken gemaakt

Niet alle partijen konden instemmen met het voorstel. Zo had coalitiepartij CDA graag gezien dat er heldere afspraken worden gemaakt met IWK over de rol van De Reggehof, die het na twee coronajaren en bezuinigingen op cultuur moeilijk heeft, en de manier waarop het lokale bedrijfsleven wordt ingeschakeld bij evenementen op TSB.

„Vooropgesteld wil ik gezegd hebben dat we enthousiast zijn over het TSB-project. Onze kritiek richt zich op het feit dat er geen afbakening is gemaakt tussen wat de evenementenhal gaat aanbieden en wat de overige culturele instellingen, en dan met name De Reggehof gaan doen. Daar is over gesproken met De Reggehof, maar er is niets concreets vastgelegd”, aldus Riekele Bijleveld (CDA).

Brieven

Fractiegenoot Eric Rikkert schetst de grote zorgen die leven bij het Goorse theater, maar ook bij Goorse ondernemers. „We hebben brieven gekregen van de Reggehof, Goor Collectief, de Stadsraad en ook omwonenden. Dat kun je niet negeren. We zijn niet tegen de evenementenhal, maar we vinden wel dat er te weinig is gedaan om zorgen weg te nemen bij de briefschrijvers.”

Quote We hebben bezorgde brieven gekregen, die kun je niet negeren Eric Rikkert, CDA

Het CDA diende een motie in om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Die werd ondersteund door Herman Kalter (SP) en Annet Rugenbrink (D66), maar haalde het niet, omdat de overige partijen enthousiast zijn over het plan én de mogelijkheid om het contract met IWK jaarlijks op te kunnen zeggen.

Geen blauwdruk

Wethouder Meulenkamp stelt dat er wél gesproken is met belanghebbenden. „Ik snap de zorgen van het CDA, maar dit is geen blauwdruk. hier ligt een goed plan. Een zoals we die niet kennen in Goor. Ik kan niet zeggen wat dit precies gaat betekenen voor De Reggehof. Of voor Goorse ondernemers. Ik kan wel zeggen dat dit plan goed is voor zowel kunst en cultuur als voor de ondernemers in Hof van Twente en in het bijzonder in Goor.”