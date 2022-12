De hoop van opa en oma op een weerzien met Isra is vervlogen: ‘Voelt een beetje als zelf doodgaan’

Voor even de sfeer van Parijs in de Oude Blasius­kerk: Muziek uit ‘La Belle Époque’ bij Delden Klassiek

DELDEN - La Belle Époque noemt men het tijdperk eind 19e, begin 20e eeuw, met name in Frankrijk en België en van daaruit in andere delen van Europa. De industrie bloeide op, de techniek zette grote schreden vooruit en de cultuur floreerde. Een levensstijl waarin vrijheid, cultuur en schoonheid centraal staan werd de norm. Parijs was het culturele centrum van de wereld.

3 december